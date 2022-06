«Cerchiamo ragazze anoressiche per un programma tv»: la denuncia della regista sul casting shock – Il video (Di mercoledì 22 giugno 2022) «Per una nota trasmissione televisiva stiamo cercando ragazze tra i 20 e i 25 anni con disturbi alimentari: se avete queste caratteristiche scriveteci». Una dipendente di una casa di produzione che si occupa di casting per una nota rete televisiva nazionale ha lanciato un casting shock in alcuni video. L’annuncio non è sfuggito all’attrice e regista bolognese Maruska Albertazzi, da anni in prima fila per la sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Albertazzi ha rilanciato il video su Instagram commentando: «Io non credo serva essere geni per capire che non puoi fare i casting per cercare ragazze malate di Dca (disturbi del comportamento alimentare, ndr). Così facendo non fai che nutrire la malattia e renderla desiderabile e rendere ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) «Per una nota trasmissione televisiva stiamo cercandotra i 20 e i 25 anni con disturbi alimentari: se avete queste caratteristiche scriveteci». Una dipendente di una casa di produzione che si occupa diper una nota rete televisiva nazionale ha lanciato unin alcuni. L’annuncio non è sfuggito all’attrice ebolognese Maruska Albertazzi, da anni in prima fila per la sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Albertazzi ha rilanciato ilsu Instagram commentando: «Io non credo serva essere geni per capire che non puoi fare iper cercaremalate di Dca (disturbi del comportamento alimentare, ndr). Così facendo non fai che nutrire la malattia e renderla desiderabile e rendere ...

Pubblicità

MallardGio : RT @claudoe: 'Cerchiamo ragazze che soffrono di disturbi del comportamento alimentare per interpretare ragazze che soffrono di disturbi del… - MassimGiannini : RT @LaStampa: “Cerchiamo ragazze anoressiche”, polemica per un casting tv. La regista Albertazzi: un errore - Surfiniae : RT @ElioLannutti: “Cerchiamo ragazze dai 20 ai 25 anni che soffrono di disturbo alimentare”: il casting choc per una nota trasmissione http… - Rosyfree74 : RT @ElioLannutti: “Cerchiamo ragazze dai 20 ai 25 anni che soffrono di disturbo alimentare”: il casting choc per una nota trasmissione http… - ElioLannutti : “Cerchiamo ragazze dai 20 ai 25 anni che soffrono di disturbo alimentare”: il casting choc per una nota trasmission… -