Calciomercato – Ufficiale | Mané è un nuovo calciatore del Bayern Monaco

DiMarzio : #Calciomercato | @SLBenfica, ufficiale l'acquisto di David #Neres - DiMarzio : .@acffiorentina: ufficiale il rinnovo di #Italiano - DiMarzio : #Calciomercato | Il @FCBayern ufficializza l'acquisto di #Mané - serieApallone : Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Italiano: Fiorentina, è finalmente ufficiale il ri...... leggi di più sul sito… - PianetaMilan : #Calciomercato – Ufficiale: #Mane è un nuovo calciatore del #BayernMonaco -

Sullo stesso argomentoInter Lukaku e Lautaro, 104 gol E poi c'è Simone Inzaghi : non poteva ricevere regalo migliore dalla società, nelle ore della sua firmasul contratto ...49 Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter è cosa fatta , mancano solo le visite mediche e l'annuncio. In attesa delle cose formali, la Curva Nord , sede del tifo nerazzurro a San Siro, prende posizione nei confronti di un giocatore che, soltanto un anno fa, aveva voluto fortemente la ...che ha già lasciato il suo marchio nel mondo del calcio. Siamo fieri di averlo portato a Monaco: sin dal primo minuto ha dichiarato di voler giocare in questo club. Ed è un fit perfetto nelle idee di ...Il centrocampista del Sassuolo è uno dei nomi più caldi che orbitano intorno alla Roma in questi giorni che precedono l’inizio ufficiale del calciomercato estivo. L’obiettivo del general manager ...