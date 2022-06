Calcio: Kevin Prince Boateng prolunga con l'Herta Berlino (Di mercoledì 22 giugno 2022) Kevin - Prince Boateng, 35 anni, ha prolungato di una stagione il suo contratto con l'Hertha Berlino, che ha ampiamente contribuito a mantenere in extremis nell'élite del Calcio tedesco. In un ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022), 35 anni, hato di una stagione il suo contratto con l'Hertha, che ha ampiamente contribuito a mantenere in extremis nell'élite deltedesco. In un ...

