Bale torna in Galles? Il Cardiff attende una risposta dall’attaccante

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Garethpotrebbe fare ritorno in: ilunasul possibile trasferimento Come riferito da Wales Online, ilè in attesa di unada Garethper un possibile tesseramento del giocatore. Lo stesso 33enne avrebbe già visitato le strutture del club, oltre ad aver avuto contatti diretti con il tecnico della formazionee. Attesa a giorni la decisioni, con l’attaccante in cerca di un club che gli permetta di conquistarsi la chiamata per i Mondiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.