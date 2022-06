Al via l'esame di Maturità con Pascoli, Segre e Parisi (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - Secondo le prime indiscrezioni una delle due tracce di analisi del testo è Giovanni Pascoli: la poesia è 'La Via Ferrata, tratta dalla raccolta poetica Myricae. L'altra proposte è la novella "Nedda. Bozzetto Siciliano" di Verga, di cui quest'anno ricorre il centenario dlela morte. Per l'analisi e produzione di un testo argomentativo una delle tracce scelte dal ministero è un testo tratto da Gherardo Colombo e Liliana Segre "La sola colpa di essere nati", in cui la senatrice a vita racconta la sua espulsione dalla scuola statale per effetto delle leggi razziali. Da analizzare anche il discorso del premio Nobel per la Fisica Parisi. Agli studenti vengono proposte sette tracce di tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 giugno 2022) AGI - Secondo le prime indiscrezioni una delle due tracce di analisi del testo è Giovanni: la poesia è 'La Via Ferrata, tratta dalla raccolta poetica Myricae. L'altra proposte è la novella "Nedda. Bozzetto Siciliano" di Verga, di cui quest'anno ricorre il centenario dlela morte. Per l'analisi e produzione di un testo argomentativo una delle tracce scelte dal ministero è un testo tratto da Gherardo Colombo e Liliana"La sola colpa di essere nati", in cui la senatrice a vita racconta la sua espulsione dalla scuola statale per effetto delle leggi razziali. Da analizzare anche il discorso del premio Nobel per la Fisica. Agli studenti vengono proposte sette tracce di tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere ...

