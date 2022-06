Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Parigi 2022: disputate le qualificazioni della divisione compound (Di martedì 21 giugno 2022) Si è appena conclusa a Parigi la giornata inaugurale della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco outdoor 2022, in corso di svolgimento nella capitale francese (sede dei prossimi Giochi Olimpici) fino a domenica 26 giugno. Quest’oggi è andato in scena il ranking round della divisione compound, mentre domani si comincerà a fare davvero sul serio con i primi scontri diretti delle prove a squadre e con le qualificazioni del ricurvo. In campo maschile va registrata la splendida prestazione del fenomeno olandese Mike Schloesser, che ha viaggiato a lungo su ritmi da record del Mondo per poi concludere le sue 72 frecce a quota 717 punti, eguagliando ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Si è appena conclusa ala giornata inauguraleterza tappa stagionaledeldiconoutdoor, in corso di svolgimento nella capitale francese (sede dei prossimi Giochi Olimpici) fino a domenica 26 giugno. Quest’oggi è andato in scena il ranking round, mentre domani si comincerà a fare davvero sul serio con i primi scontri diretti delle prove a squadre e con ledel ricurvo. In campo maschile va registrata la splendida prestazione del fenomeno olandese Mike Schloesser, che ha viaggiato a lungo su ritmi da record delper poi concludere le sue 72 frecce a quota 717 punti, eguagliando ...

Pubblicità

Beavoice6 : @Agenzia_Ansa Purtroppo questi ladri di orologi non guardano in faccia a nessuno. Chiunque con un bel orologio è so… - TIRO_1974 : RT @RHolzeisen: E questa era la dichiarazione di #Galli che mi ha fatto scendere a gennaio 2021 definitivamente e pubblicamente in campo pe… - leon_dlr : Nepo quiere otro tiro con Magnus. - Pnk4Tweet : @MarcoBonamico @algue_ @bolognabasket Boiamondo hai ragione! E tu invece eri il mio idolo quando ero una tristissim… - zazu_93 : RT @gis_giannuzzo: Secondo voi esiste un motivo per il quale dobbiamo stare sempre con l'acqua alla gola prima di attuare delle azioni che… -