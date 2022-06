Tevez | ufficiale la nuova carriera da allenatore | guiderà il Rosario Central

Leggi su sportface

(Di martedì 21 giugno 2022) A poche settimane di distanza dall’annuncio dell’addio al calcio giocato, ma dopo circa un anno di inattività in cui si è trovato alle prese con il grave lutto della morte del padre, Carlosè pronto a rimettersi in gioco. L’ex attaccante della Juventus però lo farà in unaveste, dato che sarà il nuovodel, come annunciato dal club argentino. SportFace.