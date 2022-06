RDS Summer Festival in sei spiagge con Madame, Gabbani, Elodie, Coez (Di martedì 21 giugno 2022) Sei spiagge ospiteranno l’RDS Summer Festival con grandi ospiti tra cui Madame, Gabbani, Elodie e Coez: il cast e le date 6 tappe, dal venerdì alla domenica, 18 appuntamenti dal vivo per un unico grande evento con cui RDS illumina l’estate attraverso il linguaggio universale della musica. Achille Lauro, Bob Sinclar, Coez, Elodie, Francesco Gabbani, Franco 126, Gaia, Gazzelle, J-AX, Jimmy Sax, Madame, Max Pezzali, Noemi, Rocco Hunt, Raf, Sangiovanni, Tommaso Paradiso saranno i protagonisti dell’estate RDS 100% Grandi Successi! Si parte da Ostia i primissimi giorni di luglio (1-2-3), per poi toccare le spiagge di Lignano Sabbiadoro (8-9-10), San Benedetto del Tronto (15-16- 17),Termoli ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 21 giugno 2022) Seiospiteranno l’RDScon grandi ospiti tra cui: il cast e le date 6 tappe, dal venerdì alla domenica, 18 appuntamenti dal vivo per un unico grande evento con cui RDS illumina l’estate attraverso il linguaggio universale della musica. Achille Lauro, Bob Sinclar,, Francesco, Franco 126, Gaia, Gazzelle, J-AX, Jimmy Sax,, Max Pezzali, Noemi, Rocco Hunt, Raf, Sangiovanni, Tommaso Paradiso saranno i protagonisti dell’estate RDS 100% Grandi Successi! Si parte da Ostia i primissimi giorni di luglio (1-2-3), per poi toccare ledi Lignano Sabbiadoro (8-9-10), San Benedetto del Tronto (15-16- 17),Termoli ...

