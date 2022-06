Prato, infermiera depredava pazienti in fin di vita: stanata per aver usato il bancomat di una donna morta (Di martedì 21 giugno 2022) Un’infermiera razziava i bancomat dei degenti in fin di vita. In un caso, addirittura, ha depredato una donna appena morta. Per fortuna i carabinieri impegnati nelle indagini hanno rapidamente risolto il caso, identificando l’operatrice socio sanitaria senza scrupoli. Una 55enne, impiegata presso il reparto di chirurgia dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, dove depredava pazienti moribondi. Almeno finché i militari non l’hanno scoperta e denunciata per furto aggravato e frode informatica. Contestualmente, la direzione ospedaliera l’ha sospesa dal servizio. Prato, infermiera depredava i pazienti in fin di vita I militari dell’Arma hanno accertato che l’operatrice in ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Un’razziava idei degenti in fin di. In un caso, addirittura, ha depredato unaappena. Per fortuna i carabinieri impegnati nelle indagini hanno rapidamente risolto il caso, identificando l’operatrice socio sanitaria senza scrupoli. Una 55enne, impiegata presso il reparto di chirurgia dell’Ospedale Santo Stefano di, dovemoribondi. Almeno finché i militari non l’hanno scoperta e denunciata per furto aggravato e frode informatica. Contestualmente, la direzione ospedaliera l’ha sospesa dal servizio.in fin diI militari dell’Arma hanno accertato che l’operatrice in ...

