Napoli, contatti per Nandez (Di martedì 21 giugno 2022) Nahitan Nandez è un nome caldo per il centrocampo del Napoli. Il Cagliari , per il prestito del giocatore, chiede agli azzurri Alessandro... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Nahitanè un nome caldo per il centrocampo del. Il Cagliari , per il prestito del giocatore, chiede agli azzurri Alessandro...

Pubblicità

NapoliFCNews : Napoli: contatti per Sirigu, la situazione portieri #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre #SSCN - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Sky - La priorità del Napoli è Ostigard: altri contatti con il Brighton per chiudere l’affare - tuttomonza : Contatti #Napoli-#Cagliari per #Nandez - infoitsport : Napoli, nuovi contatti per il prestito di Nandez: il Cagliari ha chiesto Zanioli - NapoliCalciogol : #Napoli, nuovi contatti per il prestito di Nandez: il #Cagliari ha chiesto Zanioli -