Multe ai gestori delle spiagge coi calciobalilla: sono come i videopoker, serve autorizzazione (Di martedì 21 giugno 2022) In vigore da giugno il decreto che stabilisce come gli apparecchi da gioco (sia nuovi che vecchi) che non erogano vincite debbano comunque avere un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 giugno 2022) In vigore da giugno il decreto che stabiliscegli apparecchi da gioco (sia nuovi che vecchi) che non erogano vincite debbano comunque avere un ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Multe ai gestori delle spiagge coi calciobalilla: sono come i videopoker, serve autorizzazione #calciobalilla… - Corriere : «Calciobalilla come i videopoker»: la norma che rischia di far sparire un simbolo dell’estate in spiaggia - passantedimezzo : Multe ai gestori delle spiagge coi calciobalilla: sono come i videopoker, serve autorizzazione #calciobalilla I ping pong vanno bene? - GattaiGuido : RT @wiseman31663184: Ecco come snellire la burocrazia, complimenti @Agenzia_Entrate Intere generazioni cresciute con il biliardino, ora e… - CreMaDrifter : RT @Corriere: «Calciobalilla come i videopoker»: la norma che rischia di far sparire un simbolo dell’estate in spiaggia -