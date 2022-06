Kate Middleton è sparita | l’indiscrezione scatena una bufera | cosa le è successo

(Di martedì 21 giugno 2022)è la moglie del principe William del Regno Unito, il quale proprio oggi compie 40 anni.è nata a Reading e cresciuta presso Chapel Row, nel Berkshire, in Inghilterra. Ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews, dove ha incontrato il principe William nel 2001. Il loro fidanzamento ufficiale è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster. I loro figli, George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles, sono rispettivamente terzo, quarta e quinto in linea di successione al trono del Regno Unito. In questi giorni l’assenza pubblica dihato diversi rumors e in molti si sono chiesti perchè sia...

Pubblicità

turtleins : Adoro le donne che sotto le foto di Kate Middleton scrivono che è sciupata. Adoro come non si rendano minimamente c… - vogue_italia : La regina del riciclo sostenibile è lei, senza dubbio - elaniaz : Chiara sei la nostra Kate Middleton ?? #Sanremo2023 - cecchignola71 : Discussione leggera. Io: 'Ti piace di più Diana Spencer o Kate Middleton?'. Mio marito: 'Kate Middleton, perché s… - njhoranvs : coooomunque la ragazza di Niall è troppo carina, mi da le stesse vibes di Kate Middleton boh tenerissima -

Elle

Bello come sua madre Diana, marito esemplare di Catherine, per tutti la popolarissima, conosciuta al college e sposata il 29 aprile 2011, William è padre di tre splendidi bambini ...Suo marito William compie 40 anni eè pronta per organizzare una grande festa di compleanno entro l'estate in una delle dimore di campagna della Regina Elisabetta. I Duchi hanno appena ricevuto il via libera dal Palazzo ... Ecco cosa pensa Kate Middleton del diventare principessa del Galles Il principe William, erede al trono d'Inghilterra, ha compiuto 40 anni e la famiglia reale ha voluto condividere alcune foto inedite della sua infanzia.Terminato il Giubileo di Platino, per Kate Middleton è giunto il momento di tornare alla sua agenda piena di appuntamenti ufficiali e se nei giorni scorsi la duchessa ci ha dato una lezione di stile ...