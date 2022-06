Juve attenta, "Arsenal pronto a pagare i 35 milioni per Morata" (Di martedì 21 giugno 2022) L' Atletico Madrid ha fatto sapere da tempo di vedere Alvaro Morata lontano dal progetto della squadra. Eppure stiamo parlando dell'attaccante titolare della Spagna, che la Juve ha lasciato tornare ai ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 giugno 2022) L' Atletico Madrid ha fatto sapere da tempo di vedere Alvarolontano dal progetto della squadra. Eppure stiamo parlando dell'attaccante titolare della Spagna, che laha lasciato tornare ai ...

