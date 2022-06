ISEE genitori separati o divorziati, si deve inserire l’altro genitore come componente aggiuntiva o aggregata? (Di martedì 21 giugno 2022) In quali casi va utilizzato l'ISEE minorenni e quando, invece, basta utilizzare quello ordinario? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 giugno 2022) In quali casi va utilizzato l'minorenni e quando, invece, basta utilizzare quello ordinario? L'articolo .

Pubblicità

AdolfoSalsi : @EmilioBerettaF1 Quante persone commenteranno con saccenza e difficoltà di capire il disagio di 'vivere con il RDC'… - infoitinterno : Bonus centri estivi: per i ragazzi dai 3 ai 14 anni €400 sul conto dei genitori, no ISEE - Altroconsumo : ?? Fino a 100€ a settimana, in base all'Isee, per coprire le spese che i genitori sosterranno per mandare i figli ai… - ziomuro : Una domanda: ma il bonus psicologo lo possono sfruttare anche tipo i minorenni ? Lo chiedo perché si basa sull’Isee… - AldoBraglia : @mattino5 @lucianonobili Parlate senza essere al corrente il -