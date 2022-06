Inter, Lukaku è a un passo: si può chiudere nelle prossime 48 ore. Le cifre (Di martedì 21 giugno 2022) Calciomercato Inter: il ritorno di Lukaku diventa sempre più probabile. Il belga può essere nerazzurro entro le prossime 48 ore Romelu Lukaku è sempre più vicino all’Inter. Minuto dopo minuto il ritorno di Big Rom si fa sempre più probabile e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa con il Chelsea potrebbe chiudersi entro le prossime 48 ore. I nerazzurri hanno alzato l’offerta per il prestito, spingendosi fino a 7 milioni più 2 bonus. 9 milioni complessivi, che si avvicinano molto ai 10 chiesti dai Blues. Decisivo il ruolo di Simone Inzaghi, che ha convinto il presidente Zhang a smuoversi dalla sua iniziale offerta da 5+3 milioni. Il Chelsea è disposto ad accettare l’offerta, e Lukaku già programma il suo grande ritorno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Calciomercato: il ritorno didiventa sempre più probabile. Il belga può essere nerazzurro entro le48 ore Romeluè sempre più vicino all’. Minuto dopo minuto il ritorno di Big Rom si fa sempre più probabile e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa con il Chelsea potrebbe chiudersi entro le48 ore. I nerazzurri hanno alzato l’offerta per il prestito, spingendosi fino a 7 milioni più 2 bonus. 9 milioni complessivi, che si avvicinano molto ai 10 chiesti dai Blues. Decisivo il ruolo di Simone Inzaghi, che ha convinto il presidente Zhang a smuoversi dalla sua iniziale offerta da 5+3 milioni. Il Chelsea è disposto ad accettare l’offerta, egià programma il suo grande ritorno ...

