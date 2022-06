Inps: 1,05 mln famiglie con Rdc a maggio, 542 euro medi (Di martedì 21 giugno 2022) A maggio i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza sono stati 1,05 milioni in totale con 2,25 milioni di persone coinvolte e un importo medio di 542 euro (575 euro per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Ai nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza sono stati 1,05 milioni in totale con 2,25 milioni di persone coinvolte e un importoo di 542(575per ...

Pubblicità

fisco24_info : Inps: 1,05 mln famiglie con Rdc a maggio, 542 euro medi: Calo su aprile per mese stop dopo 18 o 36 mesi beneficio - cjmimun : Inps: 1,05 mln famiglie con Rdc a maggio, 542 euro medi - ciuchino66 : @MinLavoro @AndreaOrlandosp @INPS_it @inail_gov @inapp_org @ANPALgov @FPA_net @renatobrunetta è il ministro, del su… - fisco24_info : Inps: sprint a efficienza, Assegno unico a 9 mln di famiglie: Direttore generale Caridi oggi a Forum Pa, a Roma - paolobucci68 : @PBerizzi ascolti, invece di preoccuparsi delle persone che non hanno mai infranto la legge, può aggiornarci in mer… -