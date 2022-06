Il Palio di Siena su La7 per quattro anni e 540 000 euro Con il commento di Pierluigi Pardo | si punta a superare lo share di Rai 2

Pubblicità

enrick81 : @AntoDamiano1996 Qui trovi tutte le informazioni - AntoDamiano1996 : Scusate ma in che senso il Palio di Siena su La7 e non più sulla Rai? Almeno a sto punto voglio la telecronaca di Luigi Vignando. - caporix : @argento_tw Pardo che commenta il Palio di Siena. Ma scherziamooooo - mejustme1908 : RT @boni_castellane: La televisione pubblica rinuncia a trasmettere il Palio di Siena. La decadenza si avvita a spirale verso il nichilismo… - ElisaconlaL : RT @boni_castellane: La televisione pubblica rinuncia a trasmettere il Palio di Siena. La decadenza si avvita a spirale verso il nichilismo… -

Ildinon sarà più sulla Rai. Approda su La7 fino al 2025, è ufficiale l'accordo col Consorzio per la Tutela del. La novità riguarda anche la telecronaca del, affidata a Pierluigi ...Il passaggio nel quadro di un accordo quadriennale che coinvolge anche Rcs e Rcs Sport Ildiavrà una nuova collocazione televisiva. Dopo decenni in Rai, la storica manifestazione approda su La7. La svolta è arrivata in seguito a un accordo quadriennale che l'emittente di ...Il Palio di Siena lascia la Rai, sua casa televisiva storica, e approda su La7. Niente più necessità di spezzare o spostare la diretta, ma un unico lungo appuntamento che mostrerà l’evento al pubblico ...Accordo quadriennale siglato dal Consorzio per la Tutela del Palio con la rete del gruppo Cairo Communication. Diritti digitali a Rcs Media Group ...