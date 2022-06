I Santi di Martedì 21 Giugno 2022 (Di martedì 21 giugno 2022) San LUIGI GONZAGA Principe, religioso gesuita – MemoriaCastiglione delle Stiviere, Mantova, 9 marzo 1568 – Roma, 21 Giugno 1591Figlio del marchese Ferrante Gonzaga, nato il 9 marzo del 1568, fin dall’infanzia il padre lo educò alle armi, tanto che a 5 anni già indossava una mini corazza ed un elmo e rischiò di rimanere schiacciato sparando un colpo con un cannone. Ma a 10 anni Luigi aveva deciso che la sua strada era un’altra: quella che attraverso l’umiltà, il voto di castità e una vita dedicata al prossimo l’avrebbe condotto a Dio. A 12 anni ricevette la prima comunione da san Carlo Borromeo, venuto in …www.Santiebeati.it/dettaglio/23450 San GIUSEPPE ISABEL FLORES VARELA Sacerdote e martire S. Maria de la Paz, Zacatecas (Guadalajara), 28 novembre 1866 – Zapotlanejo (Messico), 21 Giugno 1927Cappellano di Matatlán, della ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) San LUIGI GONZAGA Principe, religioso gesuita – MemoriaCastiglione delle Stiviere, Mantova, 9 marzo 1568 – Roma, 211591Figlio del marchese Ferrante Gonzaga, nato il 9 marzo del 1568, fin dall’infanzia il padre lo educò alle armi, tanto che a 5 anni già indossava una mini corazza ed un elmo e rischiò di rimanere schiacciato sparando un colpo con un cannone. Ma a 10 anni Luigi aveva deciso che la sua strada era un’altra: quella che attraverso l’umiltà, il voto di castità e una vita dedicata al prossimo l’avrebbe condotto a Dio. A 12 anni ricevette la prima comunione da san Carlo Borromeo, venuto in …www.ebeati.it/dettaglio/23450 San GIUSEPPE ISABEL FLORES VARELA Sacerdote e martire S. Maria de la Paz, Zacatecas (Guadalajara), 28 novembre 1866 – Zapotlanejo (Messico), 211927Cappellano di Matatlán, della ...

Pubblicità

SalvatorePall13 : A proposito di bar...Felice Onomastico ai Santi di oggi (Luigi e affini)...buon martedi a tutti - ruisseau : #IOSTOCONDONMINUTELLA ??SANTI E CAFFÈ LUNEDÍ 20 giugno 2022 ??'IL PADRE RISPONDE' 19 GIUGNO 2022 ??MARTEDÍ 21 GIU… - teresina_info : Martedì della XII settimana del Tempo Ordinario Anno C San Luigi Gonzaga. - ruisseau : #IOSTOCONDONMINUTELLA ??SANTI E CAFFÈ LUNEDÍ 20 giugno 2022 ??'IL PADRE RISPONDE' 19 GIUGNO 2022 ??DOMANI, MARTEDÍ… - cursin_daylight : se non mi fanno sapere se devo fare l'esame domani o è stato spostato a martedì, faccio scendere tutti i santi perché non è possibile -