Ecco l’attore interprete di Aziz in Daydreamer | questi dettagli mostrano il cambiamento

Leggi su sologossip

(Di martedì 21 giugno 2022)ha interpretatoinlo in questo scatto social a distanza di più di un anno. In modo diverso ma con la stessa forza, tutti i protagonisti di-Le Ali del sogno hanno lasciato il segno nel cuore dei telespettatori. La serie televisiva turca è andata in onda non solo in Turchia e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.