È tornato lo sceriffo De Luca: “La mascherina in Campania non si toglie, il Covid fa ancora paura” (Di martedì 21 giugno 2022) È tornato lo sceriffo De Luca e sul Covid non usa più il “lanciafiamme”, ma si dice ancora spaventato. “Io sono sulla linea della prudenza. Abbiamo quasi 10 volte più contagi rispetto allo scorso anno, nonostante la campagna di vaccinazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, che ieri ha firmato un atto di raccomandazione per l’uso della mascherina nel quale si conferma “l’obbligo di mascherina per i dipendenti regionali e per i cittadini che frequentano gli uffici della Regione Campania. Credo – ha aggiunto De Luca – che debba farsi la stessa cosa per tutti gli uffici pubblici, perché sono diventati un luogo di diffusione del contagio“. De Luca ha riconosciuto che “c’è una minore ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) ÈloDee sulnon usa più il “lanciafiamme”, ma si dicespaventato. “Io sono sulla linea della prudenza. Abbiamo quasi 10 volte più contagi rispetto allo scorso anno, nonostante la campagna di vaccinazione”. Lo ha detto il presidente della Regione, che ieri ha firmato un atto di raccomandazione per l’uso dellanel quale si conferma “l’obbligo diper i dipendenti regionali e per i cittadini che frequentano gli uffici della Regione. Credo – ha aggiunto De– che debba farsi la stessa cosa per tutti gli uffici pubblici, perché sono diventati un luogo di diffusione del contagio“. Deha riconosciuto che “c’è una minore ...

Pubblicità

Sbrn65 : RT @SecolodItalia1: È tornato lo sceriffo De Luca: “La mascherina in Campania non si toglie, il Covid fa ancora paura” - SecolodItalia1 : È tornato lo sceriffo De Luca: “La mascherina in Campania non si toglie, il Covid fa ancora paura”… - biancaluco : Lo sceriffo è tornato ago bilancia dopo cinque anni. Tommasi e Sboarina, che il 26 si sfideranno al ballottaggio p… - sepalmeiras_ita : Sceriffo indietro! ???? Il mio capitano è tornato dalla nazionale e ha svolto attività presso la #AcademiaDeFutabol!… - PieroLadisa : RT @PeppeMarino16: Lo sceriffo è tornato in città?? Qui: -