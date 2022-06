Pubblicità

Motosprint.it

Ottosono dispersive Pecco Bagnaia ha vinto in Toscana, è stato abbattuto da Takaaki Nakagami al Montmelò. Meritatamente primo tra i cordoli tricolori, incolpevolmente a terra pochi giorni ...Le due novità della lineaUrban e - mobility si identificano per il motore potenziato da 48V,...disco idraulici anteriori e posteriori con sensore cut - off per un'esperienza di frenata... Ducati efficace in MotoGP, ma per il titolo serve una prima punta Fortissimi Bagnaia, Bastianini, Miller, Zarco, Martin, Marini, Bezzecchi e Di Giannantonio, ma non sarebbe meglio fare come Yamaha, che ha in Quartararo l'unico vero attaccante col quale comandare la ...BOLOGNA - Due e-bike pieghevoli si aggiungono alla gamma disegnata da Platum con il centro stile Ducati. Una collaborazione che introduce i due modelli SCR-X e SCR-E GT che mutuano il tipico concept S ...