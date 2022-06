Di Battista: “Scissione M5S? Frutto decisione di entrare in governo Draghi” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Della nuova Scissione del Movimento 5 Stelle (ricordo che ne avvenne già una dopo l’ok al governo Draghi) e della nascita del nuovo gruppo ‘atlantisti e europeisti’ o ‘moderati e liberali’, non mi importa nulla. Ho lasciato il Movimento esclusivamente per questioni politiche quando venne presa la decisione scellerata (e suicida) di entrare nel governo dell’assembramento”. Lo scrive sui social l’ex deputato del M5S Alessandro Di Battista, secondo il quale “ciò che avviene oggi è soprattutto Frutto di quei giorni”. “Un movimento nato per non governare con nessuno – prosegue – ha il diritto di evolversi e governare con qualcuno (mantenendo, ovviamente, la maggioranza nel consiglio dei ministri) per portare a casa ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Della nuovadel Movimento 5 Stelle (ricordo che ne avvenne già una dopo l’ok al) e della nascita del nuovo gruppo ‘atlantisti e europeisti’ o ‘moderati e liberali’, non mi importa nulla. Ho lasciato il Movimento esclusivamente per questioni politiche quando venne presa lascellerata (e suicida) dineldell’assembramento”. Lo scrive sui social l’ex deputato delAlessandro Di, secondo il quale “ciò che avviene oggi è soprattuttodi quei giorni”. “Un movimento nato per non governare con nessuno – prosegue – ha il diritto di evolversi e governare con qualcuno (mantenendo, ovviamente, la maggioranza nel consiglio dei ministri) per portare a casa ...

