Del Piero: 'Alla Juve manca uno come Boniperti. I tifosi mi chiedono di tornare, quanto amo questa maglia!' (Di martedì 21 giugno 2022) Alessandro Del Piero ancora protagonista con la maglia della Juventus addosso, anche se solo per beneficienza. E dopo il post davanti allo Stadium... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Alessandro Delancora protagonista con la maglia dellantus addosso, anche se solo per beneficienza. E dopo il post davanti allo Stadium...

Pubblicità

Gazzetta_it : Del Piero rimette la '10' e fa doppietta: le Legends della Juve battono quelle del Milan - forumJuventus : (Video) Del Piero show a Roseto, l'ex capitano 'Amo la maglia della Juve, felice che i tifosi mi chiedano di tornar… - forumJuventus : (TS) 'La maglia numero 10 ? Per ora la rimette Del Piero. Lunedi a Roseto degli Abruzzi sfida tra ex glorie di Juve… - bonuccismo : accantonare del piero letteralmente la storia vivente solo alla juve fategli fare qualcosa anche irrigare il prato… - cmdotcom : #DelPiero: 'Alla #Juve manca uno come #Boniperti. I tifosi mi chiedono di tornare, quanto amo questa maglia!' -