De Laurentiis indagato per falso in bilancio. Sequestrato il contratto di Osimhen (Di martedì 21 giugno 2022) Il presidente della società Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio assieme ai vertici del Cda.. L'accusa è: falso in bilancio nella operazione finanziaria che ha portato all'acquisto del centravanti nigeriano del Napoli, Victor Osimhen. L'inchiesta, si legge sul Mattino che per primo ha dato la notizia, "punta a svolgere verifiche sulla compravendita dell'asso nigeriano e sulla contestuale cessione di altri tre calciatori del Napoli. Valutazioni di mercato su cui oggi ci sono verifiche. Perquisizioni a Napoli, Roma e a Lille". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

