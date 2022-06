Dal missile balistico Sarmat al sottomarino Poseidon | tutte le armi segrete di Putin

(Di martedì 21 giugno 2022) In 106 secondi potrebbe colpire Berlino, in 200 Parigi e subito dopo Londra. Ma il suo potenziale va ben oltre, fino all'obiettivo più grande: gli Stati Uniti. Ilintercontinentale ...

Pubblicità

DiplomaziaTW : Dal missile Sarmat alle armi laser: i jolly militari di Mosca - insideoverita : Dal missile Saramat alle armi laser: i jolly militari di Mosca - bertcodio : RT @BandaCorbari: . Usciremo dai nostri campi, usciremo dal nostro esilio, usciremo dai nostri rifugi, non avremo più vergogna. Sappiamo u… - rumba15342942 : RT @enzoben43: Perché Putin ci informa che il missile Sarmat sarà operativo a fine anno? Intende farcene assaggiare gli effetti? Gli USA e… - enzoben43 : Perché Putin ci informa che il missile Sarmat sarà operativo a fine anno? Intende farcene assaggiare gli effetti? G… -

Ilbalistico intercontinentale Sarmat , di cui due mesi fa Vladimir Putin osservava compiaciuto il test di lancio "perfettamente riuscito"cosmodromo di Plesetsk, sul mar Bianco, è ...... Volodymyr Zelensky, a pochi giornivertice dei leader europei a Bruxelles. 'L'Ungheria ... Ore 13.20 - Il superbalistico intercontinentale Sarmat sarà operativo in Russia entro la fine dell'...Un arsenale immenso composto di pezzi micidiali a propulsione nucleare che rendono sicura la Russia per 'i prossimi 40-50 anni' ...Il Sarmat, detto anche "Satan 2", è un missile balistico intercontinentale sviluppato a partire dal 2011 capace di portare fino a 15 testate nucleari con un raggio d'azione di circa 20 mila km In un ...