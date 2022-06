Corso di giornalismo calcistico: iscrizioni aperte e poi stage a calciomercato.com (Di martedì 21 giugno 2022) Lunedì 12 settembre 2022 si terrà a MILANO (in via Mauro Macchi, 8 presso il Milano Business Center dalle 10 alle 18) UN IMPERDIBILE... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Lunedì 12 settembre 2022 si terrà a MILANO (in via Mauro Macchi, 8 presso il Milano Business Center dalle 10 alle 18) UN IMPERDIBILE...

Pubblicità

silvia97450212 : E le riviste serie continuano a parlare del nostro Can, Akif vai a fare un corso serio di giornalismo, non capisci… - CentroEsposito : RT @SimoneGambacor3: #Buzzati, #Flaiano, #Pasolini e il #giornalismo. Il 6 luglio vi aspettiamo al nuovo corso che abbiamo organizzato come… - JanHacker9 : RT @Assange_Italia: ?Andate a vedere i cartelloni a Milano!? ??Via Canonica - Largo Gadda ??Corso di Porta Romana lato op civ 68 200x400 I… - Empedocles16 : RT @Assange_Italia: ?Andate a vedere i cartelloni a Milano!? ??Via Canonica - Largo Gadda ??Corso di Porta Romana lato op civ 68 200x400 I… - AndreaCastagna : RT @SimoneGambacor3: #Buzzati, #Flaiano, #Pasolini e il #giornalismo. Il 6 luglio vi aspettiamo al nuovo corso che abbiamo organizzato come… -