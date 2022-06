Come (non) trattare con Putin. Parla Liimets, ex ministra estone (Di martedì 21 giugno 2022) Niente armi, niente pace. C’è chi ha capito il paradosso della guerra di Vladimir Putin in Ucraina, una spirale di violenza e revanscismo che non si fermerà con le buone intenzioni. Come Eva Liimets, ministra degli Esteri dell’Estonia fino a due settimane fa, quando una rocambolesca crisi politica ha frantumato il governo di Kaja Kallas con la fuoriuscita del Partito di centro. Ambasciatrice di carriera, Liimets è una delle poche donne della politica europea che ha vissuto in prima linea e da protagonista la crisi nell’Est. Il 24 febbraio, quando i primi missili russi fischiavano sui tetti di Kiev, era lì a dare manforte a Volodymyr Zelensky. Oggi, in attesa di valutare un suo ritorno al centro della scena, confida a Formiche.net la ricetta estone per fare i conti con ... Leggi su formiche (Di martedì 21 giugno 2022) Niente armi, niente pace. C’è chi ha capito il paradosso della guerra di Vladimirin Ucraina, una spirale di violenza e revanscismo che non si fermerà con le buone intenzioni.Evadegli Esteri dell’Estonia fino a due settimane fa, quando una rocambolesca crisi politica ha frantumato il governo di Kaja Kallas con la fuoriuscita del Partito di centro. Ambasciatrice di carriera,è una delle poche donne della politica europea che ha vissuto in prima linea e da protagonista la crisi nell’Est. Il 24 febbraio, quando i primi missili russi fischiavano sui tetti di Kiev, era lì a dare manforte a Volodymyr Zelensky. Oggi, in attesa di valutare un suo ritorno al centro della scena, confida a Formiche.net la ricettaper fare i conti con ...

