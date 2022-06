CMP510 Mid Tower ATX asimmetrico: da Cooler Master (Di martedì 21 giugno 2022) Cooler Master presenta il suo nuovo CMP510 case Mid Tower ATX asimmetrico La Cooler Master (qui per maggiori informazioni) è da 30 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni. L’azienda si dedica ad un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell’ultimo ritrovato in termini di tecnologia. Oggi l’obiettivo è creare una community per individui che osano distinguersi dalla massa e abbracciare la propria identità creativa. Dal proprio DNA nascono quindi una serie di prodotti che strizzano l’occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni. L’azienda taiwanese è dunque lieta di annunciare il lancio ufficiale di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 21 giugno 2022)presenta il suo nuovocase MidATXLa(qui per maggiori informazioni) è da 30 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni. L’azienda si dedica ad un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell’ultimo ritrovato in termini di tecnologia. Oggi l’obiettivo è creare una community per individui che osano distinguersi dalla massa e abbracciare la propria identità creativa. Dal proprio DNA nascono quindi una serie di prodotti che strizzano l’occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni. L’azienda taiwanese è dunque lieta di annunciare il lancio ufficiale di ...

gigibeltrame : Cooler Master CMP510 arriva anche in Italia: ecco il nuovo case Mid Tower ATX asimmetrico #digilosofia… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Cooler Master CMP510 arriva anche in Italia: ecco il nuovo case Mid Tower ATX asimmetrico… - xtremehardware : Cooler Master è da 30 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferich… -