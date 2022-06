Pubblicità

L'inaugurazione èvenerdì 17 giugno alle 17.30 al Teatro di Asinitas in via Policastro, ... Si torna poi a parlare di Egitto con Laura Cappon, autrice di Patrick. Una storia egiziana , ...Durante l'incontro si avrà la possibilità di vedere e ascoltare Patrickin video collegamento, anche in vista della prossima udienza dell'iter giudiziario in Egitto,per il 21 giugno ... Zaki: prevista altra sentenza di rinvio, probabilmente di due mesi L'udienza del processo a carico di Patrick Zaki fissata per domattina a Mansura dovrebbe essere rinviata con uno slittamento "che potrebbe arrivare fino a due mesi", ...Roma, 8 giu. (askanews) - Ancora pochi giorni e avrà inizio l'edizione 2022 di Bande de femmes, #BDF, banda di donne ma anche gioco linguistico con Bande dessinée (il termine francese per indicare le ...