Ucraina, auto da corsa blindate per combattere contro i russi Auto da corsa trasformate in mezzi blindati, leggeri e rapidi, per muoversi con agilità sulla linea del fronte. A Zaporizhia, nell'Ucraina orientale alcuni meccanici intervengono sul motore e la ... Ucraina: il carro armato faidaté Nella città di Zapori ja, nell'est dell'Ucraina, un gruppo di soldati si è messo all'opera per trasformare questa vecchia auto in un carro armato, capace di passare inosservato trai nemici. Yevgen ... Milano, 20 giu. (askanews) - Auto da corsa trasformate in mezzi blindati, leggeri e rapidi, per muoversi con agilità sulla linea del fronte. A Zaporizhia, nell'Ucraina orientale alcuni meccanici ... Zelensky: 'Ci servono armi ed equipaggiamenti moderni' Il presidente ucraino: 'Grazie Italia, sia tra garanti della nostra sicurezza'. Nyt: 'Uso diffuso di bombe a grappolo dalla Russia in Ucraina Sono armi vietate dai trattati internazionali'. Attacchi a ...