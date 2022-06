Nandez al Napoli sarà il sostituto di Demme: cifre e dettagli offerta SSC Napoli (Di lunedì 20 giugno 2022) Nandez al Napoli sarà il sostituto di Demme, Venerato fa sapere cifre e dettagli dell'offerta della SSC Napoli L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 20 giugno 2022)alildi, Venerato fa saperedell'della SSCL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

FerdyPalermo : #Nandez alla Juve: si sono rafforzati! #Nandez al Napoli: 'nu purpo. - allgoalsnapoli : Rai - Il Napoli ha il sì di Nandez! Presentata l'offerta al Cagliari, le cifre #forzanapolisempre #calciomercato… - TuttoCagliari : Bellucci: 'Per Nandez Napoli sarebbe l'ambiente ideale' - Andrea842631710 : Ritorna in voga il nome di #Nandez,ancora. Credo possa essere inserito in questo contesto ma con alcuni accorgiment… - SportdelSud : ??? Diego #Demme è uno dei probabili partenti in casa #Napoli. Se l'ex Lipsia dovesse salutare la maglia azzurra… -