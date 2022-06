LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Inui subito in testa, tra un po’ tocca a Linda Cerruti (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.35 Ora spazio alla greca Evangelia Platanioti. 09.34 Bojer va al terzo posto con 82.8667 (24.9000, 33.0667, 24.9000). 09.30 È il turno della tedesca Marlene Bojer. 09.29 Ternstrom porta a casa 72.4333 punti (21.7000, 28.9333, 21.8000) e va in quarta posizione. 09.25 tocca alla svedese Clara Ternstrom. 09.23 Bella prova di Tio Casas che termina con 89.0333 (27.0000 di esecuzione, 35.3333 di esecuzione artistica, 26.7000 di difficoltà). 09.20 Ora va in scena la spagnola Iris Tuo Casas. 09.19 Terzo posto per Culic con 68.9000 (20.8000, 26.8000, 21.3000). 09.15 Adesso spazio alla maltese Ana Culic. 09.14 Lee ottiene 80.6000 punti (24.2000, 32.0000, 24.4000) e si inserisce in seconda posizione 09.10 È il momento della coreana Riyoung Lee, 12ma nel programma tecnico. 09.09 Mitinian chiude con ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.35 Ora spazio alla greca Evangelia Platanioti. 09.34 Bojer va al terzo posto con 82.8667 (24.9000, 33.0667, 24.9000). 09.30 È il turno della tedesca Marlene Bojer. 09.29 Ternstrom porta a casa 72.4333 punti (21.7000, 28.9333, 21.8000) e va in quarta posizione. 09.25alla svedese Clara Ternstrom. 09.23 Bella prova di Tio Casas che termina con 89.0333 (27.0000 di esecuzione, 35.3333 di esecuzione artistica, 26.7000 di difficoltà). 09.20 Ora va in scena la spagnola Iris Tuo Casas. 09.19 Terzo posto per Culic con 68.9000 (20.8000, 26.8000, 21.3000). 09.15 Adesso spazio alla maltese Ana Culic. 09.14 Lee ottiene 80.6000 punti (24.2000, 32.0000, 24.4000) e si inserisce in seconda posizione 09.10 È il momento della coreana Riyoung Lee, 12ma nel programma tecnico. 09.09 Mitinian chiude con ...

