Linus bacchetta Meneskin e Achille Lauro e promuove Blanco

Leggi su biccy

(Di lunedì 20 giugno 2022) Radio Deejay compie 40 anni e per festeggiare l’evento ci sarà una grande feste il 25 e il 26 di giugno. Per l’occasioneha rilasciato un’intervista a Libero ed ha parlato della sua passione per la radio e della salute della musica italiana in questo periodo. Il famoso dj ha analizzato alcuni degli artisti più popolari del momento e tra tutti ha espresso qualche perplessità sue i Maneskin. Secondoin entrambi i casi la confezione ha avuto più rilevanza dei contenuti. “Purtroppo sembra che l’immagine sia più importante dei contenuti e qualche volta lo è. Per esempio,si è forse un po’ perso per strada perché ha dato più importanza alla confezione che non alla ricerca artistica. So che ora lui mi menerà, ma lo dico con grande affetto nei suoi ...