La Polizia Locale di Paullo si dota di un drone per un controllo più capillare del territorio (Di lunedì 20 giugno 2022) L'apparecchiatura garantirà permetterà di vigilare su aree difficilmente raggiungibili e contrastare così spaccio, abusi edilizi, individuare discariche abusive. Sarà utile anche nella ricerca di persone scomparse

