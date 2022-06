Inter | Marotta | «Lukaku pista percorribile | ma ci sono difficoltà»

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il dirigente dell’ha parlato della trattativa per il ritorno die del calciomercato nerazzurro in generale Il dirigente dell’Beppe, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport, ha parlato della trattativa per il ritorno di Romelue del calciomercato nerazzurro in generale.– «Posso dire che oggi non sarà il giorno dell’annuncio di. Io, Ausilio e Baccin abbiamo il dovere di costruire una squadra competitiva nel rispetto della sostenibilità del nostro club. Da qui si intrecciano sondaggi e trattative. Dobbiamo avere l’ambizione di tentare tutte le strade, senza avere paura di non arrivare all’obiettivo. Lama ci ...

... con ogni probabilità, quella decisiva per il grande ritorno di Lukaku all'. Trattativa ormai avviata e quasi definita, per la quale c'è soltanto da limare i dettagli.e Zhang © ...Come definire Beppe, l'ad dell'Un genio. Qualcuno penserà il solito giornalista bacia pile. No, qui parla la realtà.si è incartato il mondo mediatico in un bel sacchetto di sogni e si è messo in ...Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport, ha parlato della trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku e del calciomercato nerazzurro in generale. LUKAKU – «Posso ...L'Inter potrebbe sacrificare De Vrij e tentare lo scambio con l'Arsenal per arrivare a Gabriel e beffare così la Juventus ...