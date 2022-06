Incentivi 2022 - Il Dpcm finisce all'Antitrust: discrimina il noleggio (Di lunedì 20 giugno 2022) L'esclusione della formula del noleggio dagli Incentivi 2022 finisce sul tavolo dell'Antitrust. Un esposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è stato presentato nei giorni scorsi dall'Aniasa, l'associazione che rappresenta, tra le altre, le società di noleggio dei veicoli all'interno del sistema Confindustria. Durissime le parole dell'organizzazione guidata da Alberto Viano, che parla di effetti discriminatori generati dalla normativa sui contributi statali, il famoso Dpcm del 6 aprile 2022, e di distorsione della concorrenza. Il provvedimento del governo, infatti, prevede che i bonus siano disponibili solo per le forme di acquisto e leasing finanziario e non per il noleggio - e solo per i privati, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 giugno 2022) L'esclusione della formula deldaglisul tavolo dell'. Un esposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è stato presentato nei giorni scorsi dall'Aniasa, l'associazione che rappresenta, tra le altre, le società didei veicoli all'interno del sistema Confindustria. Durissime le parole dell'organizzazione guidata da Alberto Viano, che parla di effettitori generati dalla normativa sui contributi statali, il famosodel 6 aprile, e di distorsione della concorrenza. Il provvedimento del governo, infatti, prevede che i bonus siano disponibili solo per le forme di acquisto e leasing finanziario e non per il- e solo per i privati, ...

