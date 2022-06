Graduatorie ATA 24 mesi | allegato G scelta sedi fino all’11 luglio GUIDA MI alla compilazione

(Di lunedì 20 giugno 2022) E' disponibile su Polis Istanze online la finestra per ladell'G per ladelledelleATA 24, le cui domande di aggiornamento si sono chiuse lo scorso 18 maggio. L’G serve per ladelle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelledi circolo e di istituto di 1° fascia per il 2022-23. L'articolo .

Pubblicità

Oggiscuola1 : Graduatorie d’istituto di prima fascia del personale A.T.A. a. s. 2022-23 – presentazione istanza allegato G per la… - scuolainforma : ATA 24 mesi, graduatorie provvisorie pubblicate e aggiornate al 20 giugno - orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, in pubblicazione le provvisorie. Entro 10 giorni il reclamo. Il MODELLO - GazzettaDellaSc : Graduatorie ATA 24 mesi: su Istanze online è disponibile l’allegato G scelta sedi. GUIDA MI alla compilazione… - orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi: su Istanze online è disponibile l’allegato G scelta sedi. GUIDA MI alla compilazione -

E' disponibile su Polis Istanze online la finestra per la compilazione dell'allegato G per la scelta delle sedi delle24 mesi, le cui domande di aggiornamento si sono chiuse lo scorso 18 maggio. L'allegato G serve per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle ...... più conosciuta come MAD , è una candidatura spontanea presentata dall'aspirante supplente, docente o, direttamente alla scuola, senza passare dalle. Anche chi non è in possesso di ...Contratto scuola, diversi gruppi Facebook hanno lanciato un appello ai sindacati: 'Chiudete subito la sola parte economica del CCNL'.Cresce inesorabilmente la quantità di precariato nella scuola: dopo i docenti, che hanno superato quota 200mila, anche tra il personale Ata i ...