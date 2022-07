Giornaliste di LA7 | l’elenco completo

Leggi su bellezze.tv

(Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo aver ricercato le telee le conduttrici dei TG di Mediaset, Sky, Sportitalia, ecc passiamo ora a La7. Come sapete tutti il direttore del TG di LA7 è Enrico Mentana oramai da qualche anno e alla sua corte ha scelto delle bellissime e bravissime teleche, grazie alla solita Wikipedia, andiamo a listare per scoprire qualche curiosità in più sulle conduttrici che ci espongono periodicamente i fatti della giornata. Emanuela Garulli Emanuela Garulli lavora da sempre dal Tg di La7, dal 2020 è alla redazione cronaca. Nata a Roma il 22/04/68, è molto complesso trovare informazioni su di lei. Al Tg di LA7 attualmente conduce l’edizione mattutina delle 7.30. Ninfa Colasanto Ninfa Colasanto, giornalista professionista dal 1992, inizia a scrivere sul quotidiano napoletano Roma; in seguito inizia a lavorare per ...