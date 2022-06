Eurovision 2023, l’Ucraina contesta la decisione dell’Ebu: “Possiamo organizzare il concorso in sicurezza” (Di lunedì 20 giugno 2022) Pochi giorni fa l’EBU aveva emanato una nota ufficiale in cui dichiarava l’impossibilità da parte dell’Ucraina di ospitare l’Eurovision Song Contest: A seguito di un’analisi obiettiva, il gruppo di riferimento, il consiglio di amministrazione del CES, ha concluso con profondo rammarico che, date le attuali circostanze, le garanzie di sicurezza e di funzionamento richieste per ospitare un’emittente, organizzare e produrre l’Eurovision Song Contest sotto le regole ESC non può essere soddisfatta. La Kalush Orchestra, vincitrice dell’ultima edizione del Contest musicale e il ministro della cultura e della politica dell’informazione, hanno contestato questa decisione: l’Ucraina non è d’accordo con la natura di una tale decisione, anche ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 giugno 2022) Pochi giorni fa l’EBU aveva emanato una nota ufficiale in cui dichiarava l’impossibilità da parte deldi ospitare l’Song Contest: A seguito di un’analisi obiettiva, il gruppo di riferimento, il consiglio di amministrazione del CES, ha concluso con profondo rammarico che, date le attuali circostanze, le garanzie die di funzionamento richieste per ospitare un’emittente,e produrre l’Song Contest sotto le regole ESC non può essere soddisfatta. La Kalush Orchestra, vincitrice dell’ultima edizione del Contest musicale e il ministro della cultura e della politica dell’informazione, hannoto questanon è d’accordo con la natura di una tale, anche ...

