CS | GO | Natus Vincere trionfa nelle BLAST Spring Finals | Vitality si arrende in finale

(Di lunedì 20 giugno 2022)torna al successo in CS:GO sconfiggendo Teamnell’ultimo atto delle. Fin dall’inizio della finalissima il team NAVI è apparso in ottima forma, desideroso di andare a prendersi il trofeo e tornare alla vittoria. Tuttavia, per raggiungere l’obiettivo ha dovuto fare i conti con un’ottima, che ha dato molto filo da torcere a. Ma alla fine è venuta fuori NAVI, che ha vinto Mirage con il punteggio di 16-8 ed è poi riuscita a conquistare anche Overpass, anche grazie ad alcune giocate impressionanti di Viktor “sdy” Orudzhev. Il punteggio di 16-5 ha permesso a NAVI dila serie e il trofeo. Si tratta di un successo che senza dubbio ridà un certo slancio a ...

