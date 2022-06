Bargiggia sulle ultime di mercato in casa Napoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 20 giugno 2022): "Meret sarà il titolare del, resta in piedi l'idea Gollini, Koulibaly alla Juventus? L'interesse c'è, Dzeko non mi risulta, Petagna? Possibile uno scambio con Simeone" A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calcio. Queste le sue parole: Spalletti ha rilasciato recentemente delle dichiarazioni: sono dei chiari riferimenti a Meret? Quale sarà il futuro del portiere? "Ad oggi Meret sarà il titolare del, l'intenzione è di tenere questo calciatore e di avere due portieri titolari in rosa. Bisognerà solo capire quale sarà l'altro estremo difensore che approderà in azzurro, in seguito al rinnovo di Alex. Secondo un mio parere, Spalletti non ha mandato nessun avviso nèva Meret nè al ...