Al Pacino | “Sceglierei T Chalamet per Heat 2”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 giugno 2022) In occasione dei 25 anni di-la sfida, la star Alha dichiarato di volere Timothéecome suo erede in un sequel. Le parole dell’attore sono state riprese durante l’incontro al Tribeca Film Festival 2022. Tuttavia all’evento non ha potuto partecipare il regista Michael Mann. Chissà quindi cosa potrebbe pensare in merito ad un possibile2. Al, un romanzo che potrebbe diventare film Foto presa da Il CineocchioDurante l’incontro al Tribeca Film Festival 2022, la star hollywoodiana Alè stata interpellata in merito al cult diretto da Michael Mann: “-la sfida (1995)”. L’occasione del resto non poteva che essere delle migliori, in quanto si festeggiavano i 25 anni della pellicola (due anni in ritardo causa Covid). E allo ...