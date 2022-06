Verstappen in pole in Canada, Leclerc ultimo (Di domenica 19 giugno 2022) Max Verstappen in pole, Charles Leclerc ultimo. Le qualifiche del Gp del Canada (questa sera alle ore 20) vanno in archivio così con una grande pole dell'olandese ottenuta sul bagnato ottenuta davanti all'intramontabile Fernando Alonso (40 anni) ed alla seconda Ferrari, quella di Carlos Sainz. Quindicesima pole position in carriera per il campione del mondo. Quarto Lewis Hamilton con la Mercedes. Menzione d'onore per le due Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher, che scatteranno in terza fila. Poi Ocon e Russell. Leclerc sarà costretto a partire dal fondo dello schieramento. La Ferrari, dopo aver montato ieri sulla sua monoposto la terza unità endotermica e due nuove centraline, essendo già in penalità, ha deciso di montare una quarta unità ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 19 giugno 2022) Maxin, Charles. Le qualifiche del Gp del(questa sera alle ore 20) vanno in archivio così con una grandedell'olandese ottenuta sul bagnato ottenuta davanti all'intramontabile Fernando Alonso (40 anni) ed alla seconda Ferrari, quella di Carlos Sainz. Quindicesimaposition in carriera per il campione del mondo. Quarto Lewis Hamilton con la Mercedes. Menzione d'onore per le due Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher, che scatteranno in terza fila. Poi Ocon e Russell.sarà costretto a partire dal fondo dello schieramento. La Ferrari, dopo aver montato ieri sulla sua monoposto la terza unità endotermica e due nuove centraline, essendo già in penalità, ha deciso di montare una quarta unità ...

