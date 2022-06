Tommaso Zorzi | finalmente la verità sul ‘tradimento’ | l’influencer ha messo la parola fine

Leggi su kronic

(Di domenica 19 giugno 2022)halaalle chiacchiere sulla vicenda che sta facendo tanto discutere in queste ultime ore Nonostante nell’ultimo periodosi sia sensibilmente allontanato dalla luce dei riflettori, il suo nome continua ad esser bersaglio di continue chiacchiere. L’ultima in ordine temporale però, ha fatto infuriare e non poco il noto influencer italiano, il quale pertanto si è visto costretto ad intervenire in prima persona.(Websource)Dopo lo straordinario successo in occasione della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommy è stato letteralmente travolto dalla popolarità. Nel giro di poco tempo è diventato infatti uno dei personaggi televisivi più in voga della sua ...