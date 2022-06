Ruba un portamonete in un negozio e poi va al bar | denunciato un 43enne

(Di domenica 19 giugno 2022) MACERATA - Entra in unun, rintracciato dalla polizia in un bar è statoper furto e per inosservanza del foglio di via emesso dal questore. L'uomo, infatti, è un ...

MACERATA - Entra in un negozio eun, rintracciato dalla polizia in un bar è stato denunciato per furto e per inosservanza del foglio di via emesso dal questore. L'uomo, infatti, è un 43enne della provincia di ...La signora ha fatto come il rapinatore le aveva detto: gli ha consegnato nelle mani ile le chiavi dell'auto. Poi, l'uomo è stato velocissimo. E' salito sulla Ford Fiesta, ha inserito la ...MACERATA - Entra in un negozio e ruba un portamonete, rintracciato dalla polizia in un bar è stato denunciato per furto e per inosservanza del foglio di via emesso dal questore.1' di lettura 18/06/2022 - Ruba un portamonete da un negozio, ma quando capisce di essere stato scoperto lo riconsegna spontaneamente alla polizia che era intervenuta sul posto. E' successo nel pomeri ...