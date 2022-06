Nuoto | Thomas Ceccon se la prende comoda e accede in semifinale nei 100 dorso con il 9° tempo ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022) Batteria senza particolari problemi per. Il ventenne nato a Thiene, che oggi sarà impegnato nella finale dei 50 farfalla, ottiene il pass per ladei 100nella terza giornata deididi scena a Budapest con ildi 53.70, valido per il terzonella sua gara e il nono nell’insieme. Cento metri percorsi dall’azzurri in maniera relativamente tranquilla, senza spendere troppe energie in vista delle altre gare a cui dovrà partecipare. Dopo una prima vasca in maniera controllata, chiusa in testa in 25.85,rallenta vistosamente nel ritorno, venendo sorpassati dai francesi Yohann Ndoye-Brouard (53.22) e Mewan Tomac (53.60). Un rallentamento voluto dallo stesso, come dichiarato dallo ...