Matt Hardy: "Wardlow potrebbe catapultare la AEW nel mainstream" (Di domenica 19 giugno 2022) Wardlow è da poco entrato nel suo periodo più fortunato in AEW, come uno dei babyface più gettonati del roster. L'atleta ha ora messo gli occhi sul TNT Championship, e sta attirando sempre più attenzione sul proprio personaggio: l'ultimo a parlarne è stato il suo collega Matt Hardy, al podcast Drinks With Johnny, in cui ha definito Wardlow come "in grado di elevare la reputazione della compagnia". Il potenziale di Wardlow Hardy ha detto: "Credo che Wardlow sia uno di quelli che hanno la possibilità di rendere il wrestling più mainstream qui in AEW. Penso che sia un tipo molto speciale, è un bell'uomo, le donne lo amano, è davvero atletico e molto talentuoso. Con un ragazzo come lui, si spera, si eleva la reputazione di una compagnia, e il ...

