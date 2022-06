Martinenghi è il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 rana (Di domenica 19 giugno 2022) AGI - Nicolò Martinenghi, 22 anni di Varese, bronzo olimpico, tesserato per il Circolo Canottieri Aniene, con l'oro mondiale conquistato nei 100 rana nelle acque della Duna Arena di Budapest, è il primo italiano ad essersi laureato campione iridato della specialità. In 19 edizioni, ovvero da Belgrado 1973, l'Italia nei 100 rana era salita solo quattro volte sul podio senza mai vincere l'oro: Gianni Minervini, argento nel 1986 a Madrid e bronzo nel 1991 a Perth, Domenico Fioravanti, argento nel 2001 a Fukuoka, e Fabio Scozzoli argento nel 2011 a Shanghai. Soprannominato ‘Tete', il 22enne varesino dell'Aniene dal bronzo olimpico dello scorso anno, oggi è salito sul tetto del mondo. Nelle acque della ‘Duna Arena' di Budapest dove si stanno svolgendo i Campionati ... Leggi su agi (Di domenica 19 giugno 2022) AGI - Nicolò, 22 anni di Varese, bronzo olimpico, tesserato per il Circolo Canottieri Aniene, con l'oroconquistato nei 100nelle acque della Duna Arena di Budapest, è ilad essersi laureato campione iridato della specialità. In 19 edizioni, ovvero da Belgrado 1973, l'Italia nei 100era salita solo quattro volte sul podio senza mail'oro: Gianni Minervini, argento nel 1986 a Madrid e bronzo nel 1991 a Perth, Domenico Fioravanti, argento nel 2001 a Fukuoka, e Fabio Scozzoli argento nel 2011 a Shanghai. Soprannominato ‘Tete', il 22enne varesino dell'Aniene dal bronzo olimpico dello scorso anno, oggi è salito sul tetto del mondo. Nelle acque della ‘Duna Arena' di Budapest dove si stanno svolgendo i Campionati ...

