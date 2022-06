GP Germania, Moto2: dominio di Fernandez sul tracciato tedesco (Di domenica 19 giugno 2022) È andato in archivio il GP Germania della Moto2 con la vittoria conquistata, dopo un dominio in pista, da Augusto Fernandez su Kalex. Al secondo posto si è piazzato Pedro Acosta, mentre il podio è stato concluso dall’anglosassone Sam Lowes. Brutta giornata per Celestino Vietti: l’italiano è rimasto invischiato nelle retrovie della corsa prima di cadere e di ritirarsi dalla contesa. GP Germania, Moto2: l’ordine d’arrivo del Sachsenring Veduta aerea del circuito del Sachsenring – Photo credit: raceshift.co.ukEcco l’ordine d’arrivo del Gran Premio della Germania con la vittoria di Augusto Fernandez: Cla # Pilota Moto Giri Tempo Gap Distacco km/h Ritirato Punti 1 37 Augusto Fernandez Kalex 28 – 25 2 51 Pedro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 giugno 2022) È andato in archivio il GPdellacon la vittoria conquistata, dopo unin pista, da Augustosu Kalex. Al secondo posto si è piazzato Pedro Acosta, mentre il podio è stato concluso dall’anglosassone Sam Lowes. Brutta giornata per Celestino Vietti: l’italiano è rimasto invischiato nelle retrovie della corsa prima di cadere e di ritirarsi dalla contesa. GP: l’ordine d’arrivo del Sachsenring Veduta aerea del circuito del Sachsenring – Photo credit: raceshift.co.ukEcco l’ordine d’arrivo del Gran Premio dellacon la vittoria di Augusto: Cla # Pilota Moto Giri Tempo Gap Distacco km/h Ritirato Punti 1 37 AugustoKalex 28 – 25 2 51 Pedro ...

