Gabriel Jesus | Arsenal disposto a tutto | ma spunta il Tottenham

Pubblicità

marcoconterio : ???? La #Juventus torna su Gabriel Jesus del #ManchesterCity per l'attacco - CalcioNews24 : Duello tra #Arsenal e #Tottenham per #GabrielJesus - spizzico78 : Anni a pensa che entro il 30’giungo dovevi perdere i migliori oggi il dubbio è se viene Ronaldo o Gabriel Jesus ..!… - FootballAndDre1 : @tuskatore Se esce Gabriel Jesus, può essere - RhadeaJuventini : RT @junews24com: Gabriel Jesus Juve: brasiliano sempre più defilato. Sfida tra due top club - -

, Arsenal disposto a tutto: ma spunta il Tottenham sul brasiliano del Manchester City Arsenal disposto a tutto pur di convincerea vestire la maglia dei Gunners. La ...C'ènei sogni di Mikel Arteta. L'allenatore spagnolo vorrebbe la punta brasiliana all'Arsenal il prossimo anno, visto che ormai il Manchester City sarà costretto alla cessione dopo l'arrivo ...Stando a quanto rivela Gianluca Di Marzio, l'Arsenal sta facendo di tutto per chiudere con il Manchester City per Gabriel Jesus. La trattativa tra le parti andrebbe avanti da diverso tempo ...Con l'arrivo di Erling Haaland al Manchester City si è chiuso lo spazio in attacco per Gabriel Jesus. Il giocatore brasiliano, titolare e protagonista nell'ultima stagione con 13 gol in 37 presenze, o ...